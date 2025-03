Ilfattoquotidiano.it - “A GialappaShow Monica Setta intervista donne che spaccia per famosissime ma non conosce nessuno, a cui fa domande indelicate”: lo rivela la Gialappa’s Band

Al via questa sera la nuova stagione di ““, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. “Si puo? fare satira e ironia senza pensare ai veti del politicamente corretto – afferma Marco Santin a Il Corriere della Sera -. Il limite e? quello del buongusto, l’insulto gratuito non e? nel nostro DNA. Oggi ci sono molti freni e paletti, ci sono cose che in teoria rispetto a prima non si potrebbero dire, ma noi abbiamo una soluzione infallibile: ce ne freghiamo altamente”.Alla guida del programma Mago Forest e al suo fianco nella prima puntata, Elodie, che oltre a cimentarsi nella co-conduzione, si cimenterà con un duetto con Annalaisa.