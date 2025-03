Iltempo.it - A fuoco una concessionaria Tesla. Atto doloso anti-Musk? Le ipotesi

Leggi su Iltempo.it

Un incendio ha devastato una(l'azienda di Elon) situata in via Serracapriola, nella zona di Torrenova, periferia est di Roma. Le fiamme, divampate intorno alle 4:30 del mattino, hanno distrutto 17 autovetture elettriche parcheggiate all'interno della struttura. ?Lanciato l'allarme la sala operativa dei Vigili deldi Roma ha prontamente inviato sul posto le squadre dei distaccamenti della Rustica e di Frascati, supportate da due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Grazie al tempestivo intervento, l'incendio è stato domato, evitando ulteriori danni alla struttura. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale o i residenti nelle vicinanze. ? Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso.