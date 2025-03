Frosinonetoday.it - A Frosinone parte il primo percorso di supporto dedicato ai padri separati

Leggi su Frosinonetoday.it

Sono aperte le iscrizioni per ildiai, promosso dal Centro per le Famiglie “La Melarancia” di. Il corso ad accesso gratuito è rivolto ai papà che stanno affrontando o hanno già vissuto una separazione o un divorzio e si svolgerà in via.