Iodonna.it - A contendersi il trionfo sono Lorenzo, Jessica, Zeudi, Helena e una tra Chiara e Mariavittoria

Leggi su Iodonna.it

Dopo oltre sei mesi di convivenza sotto le telecamere, infiniti litigi e non poche polemiche, cala il sipario sulla diciottesima edizione del Grande Fratello. La finale – in onda stasera in diretta alle 21.35 su Canale 5 – vedrà i 5 finalisti scontrarsi al televoto, per poi eleggere il vincitore. Non senza aver prima ripercorso il viaggio di ognuno, tra momenti felici e momenti di sconforto, che hanno portato a scontri accesi, ma anche alla nascita di amicizie e amori. Grande Fratello 2024/2025: chii concorrenti X Leggi anche › Chii finalisti del “Grande Fratello 2025”: i colpi di scena della semifinale Grande Fratello, anticipazioni finale 31 marzo 2025: l’elezione della quinta finalistaPrima di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria, la scaletta della quarantaduesima puntata – oltre a prevedere sorprese per i concorrenti – sarà dedicata all’elezione della quinta e ultima finalista.