Metropolitanmagazine.it - A che punto siamo con il Running Man di Edgar Wright? Arrivano aggiornamenti sul film

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La versione del registadi TheMan riceve un entusiasmante aggiornamento sulla produzione: le riprese delsono terminate.ha celebrato l’occasione sul suo account Instagram ufficiale condividendo una foto di sé stesso e della star Glen Powell sorridenti sul set, mentre tengono in mano una lavagna autografata dai membri del cast e della troupe. Nella didascalia del post, il regista ha espresso la sua gratitudine per tutti i suoi collaboratori che lavorano duramente e ha promesso ai fan che avranno modo di dare un’occhiata alnel prossimo futuro. “Questo è un riepilogo fotografico di TheMan“, ha scritto. “Tutto il mio amore e apprezzamento va al nostro incredibile cast e alla troupe, che hanno lavorato instancabilmente. Non vedo l’ora che tu veda cosa abbiamo girato.