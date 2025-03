Pisatoday.it - A Cascina fa tappa la campagna 'Metti la prevenzione nel carrello'

Leggi su Pisatoday.it

Al via la settimadellalanel', promossa da Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, in collaborazione con Azienda USL Toscana nord ovest, per promuovere laagli screening oncologici. Fino al 4 aprile l’Unità Mobile dell’ISPRO sosterà nel.