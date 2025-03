Nerdpool.it - 56 GIORNI di Catherine Ryan Howard: recensione

La casa editrice Fazi Editore ci presenta 56, l’ultimo romanzo della scrittrice irlandese. In una Dublino blindata dalla prima ondata di Coronavirus, una storia d’amore all’apparenza romantica si tramuta in un omicidio misterioso.TramaIrlanda, Marzo 2020. In una tranquilla giornata dublinese, Oliver e Ciara s’incontrano per la prima volta in un supermercato durante la pausa pranzo. Oliver rimane colpito dalla borsa di tela di lei con su il logo della NASA, Ciara dai capelli arruffati di lui. I due iniziano a parlare e passano la pausa pranzo insieme. Decidono di rivedersi perché si piacciono e vogliono conoscersi. Diecidopo il loro incontro, il primo ministro irlandese fa un annuncio shock: proclama un lockdown obbligatorio di due settimane per contenere la grande ondata di Coronavirus che si sta scagliando sul paese.