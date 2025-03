Liberoquotidiano.it - "4 anni di carcere": toghe scatenate

Distruggere Marine Le Pen, distruggere il Rassemblement National: la sentenza del Tribunale di Parigi è destinata a terremotare la politica francese e ha già scatenato un "inferno". La leader di RN è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici a 4didi cui due senza condizionale (ma con l'uso del braccialetto elettronico) e 5di ineleggibilità con applicazione provvisoria, vale a dire immediata in caso di condanna, anche in appello. L'emittente francese TF1 ha subito annuncia un'intervista con la Le Pen questa sera alle 20. La pubblica accusa aveva chiesto di fatto l'esecuzione immediata dell'ineleggibilità, ma la sentenza ha deciso di salvaguardare la libertà degli elettori di Le Pen, nel senso che in questo modo potrà mantenere la sua carica di deputato fino alla scadenza del mandato.