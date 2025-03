Lanazione.it - 31 marzo, “Botteghe aperte” in Toscana per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 312025 – Un viaggio tra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano: da oggi al 6 aprile tornano ledei(Gema), con una serie di iniziative promosse da Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, sostenuto dal Comune di Firenze e dalla Regione, con il supporto dell’European Crafts Alliance e dell’Unione Europea attraverso il progetto Crafting the Future. L’iniziativa, che si svolge in diversi Paesi europei, mira a far conoscere al grande pubblico iartigiani, valorizzando la trasmissione del sapere e delle tecniche tradizionali. Tema di quest'anno è il legame tra l’artigianato artistico e i territori in cui nasce e si sviluppa.