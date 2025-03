Movieplayer.it - 30 anni in 1 secondo: Jennifer Garner e Judy Greer di nuovo insieme nella serie L'ultima cosa che mi ha detto

Leggi su Movieplayer.it

Le due co-star della commedia romantica del 2004 diretta da Gary Winick tornano a recitare in unprogetto per il piccolo schermo. Amiche e colleghe di lunga data,si sono diabbracciate sul set dellaL'che mi haa Parigi, ventunodopo il film 30in 1. Sabato le due ex protagoniste del film di Gary Winick sono state fotografate a Parigi durante le riprese della seconda stagione dellathriller di Apple TV+. L'esperienza comune sul set di 30in 1Nel film commedia del 2004,interpreta Jenna Rink, una ragazzina degli'80 che si ritrova improvvisamente nel 2004 nel corpo di una .