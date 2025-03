1923 – Stagione 2 episodio 6 la spiegazione del finale del tragico episodio

Leggi su Cinefilos.it

2,6, ladeldelIl penultimodella secondadiha avuto un gran numero di sviluppi clamorosi e morti di personaggi incredibilmente importanti, e vale sicuramente la pena approfondirli. La sesta puntata della secondadi “” ha scosso l’intero cast di “” e ha ridotto significativamente il numero di personaggi da ricordare prima deldi. Anche prima che nelinizi la guerra per il parco nazionale di Yellowstone, diversi personaggi incontrano la loro prematura scomparsa, tra cui un membro importante dell’albero genealogico della famiglia Dutton. È stato un vortice di morte e violenza, e ildell’potrebbe aver bisogno di una.Dopo aver rimandato diversi conflitti per la maggior parte della, nell’6 della secondadelalcuni personaggi si sono finalmente confrontati in modo spettacolare (e sanguinoso).