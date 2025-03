Quifinanza.it - 191mila giovani in fuga all’estero mentre cala la popolazione italiana

In Italia prosegue la diminuzione della, con un calo demografico progressivo ma in linea con gli ultimi anni. Secondo l’ultimo report sui principali indicatori demografici, si registra una flessione dello 0,6 per mille dellaresidente, che al 31 dicembre 2024 conta 58.934.000 individui (37.000 in meno rispetto alla stessa data dell’anno precedente).Il fenomeno del calo demografico, la diminuzione delle nascite e l’invecchiamento dellasono dati ben noti, così come molte delle dinamiche che hanno portato ai numeri attuali. Il report, da questo punto di vista, non presenta importanti novità, ma fotografa alcuni trend record come quello della fecondità. Nel 2024 infatti questa è stimata in 1,18 figli per donna, sotto al valore del 2023 (1,20) e inferiore al minimo storico raggiunto nel 1995, equivalente a 1,19 figli per donna.