Romadailynews.it - 16enne accoltellato per sessanta euro a Frascati, tra la vita e la morte

, una cifra modesta, ma sufficiente a scatenare una tragedia. Il giovane di 16 anni, infatti, sarebbe stato aggredito dal suo “venditore” di un anno più giovane, dopo essersi rifiutato di pagare per una felpa. Una discussione che, da un semplice diverbio, si è trasformata in un dramma che ha messo in pericolo ladel ragazzo, attualmente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata, dove è sotto osservazione.Il giovane, colpito al cuore, è stato operato d’urgenza, ma le prossime ore sono decisive. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118, che ha dovuto intervenire due volte per salvarlo, le sue condizioni restano molto gravi. La famiglia, che non lo lascia mai solo, si aggrappa alla speranza di un miglioramento, ma la situazione è ancora critica.