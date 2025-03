Ilrestodelcarlino.it - 10eLotto, gioca 3 euro e ne vince 100mila

Venezia, 31 marzo 2025 – La dea bendata ‘bacia’ i veneti. Le estrazioni dell’ultimo fine settimana delhanno portato diverse vincite in Veneto, con Venezia particolarmente premiata. La vincita più alta dei concorsi è infatti stata realizzata a Venezia, dove a fronte di una puntata di 3, è stato centrato un ‘8’ da 100.000nella modalità Frequente, ovvero quella che siogni 5 minuti. Sempre a Venezia sono state centrate due vincite da 8.000l’una grazie ad un ‘2’ e un ‘3’ nella modalità Istantanea. Infine, a Massanzago, in provincia di Padova, sono stati vinti 6.750. Il Lotto ha premiato anche Legnago, in provincia di Verona, con un terno da 13.500sulla ruota di Venezia, a fronte di una puntata di 3. Le più ‘note’ vincite in Veneto Tra i tanti fortunati degli ultimi anni, alcuni sono state quelle importanti.