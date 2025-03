Dailyshowmagazine.com - ? Unplugged Playlist, Maria Linda e il suo Debutto con “6 Minuti”

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Nella nuova puntata di “”, il podcast musicale firmato Periodico Daily, protagonista è. L’artista, già nota su TikTok e nella scena musicale tedesca, presenta il suo primo brano in italiano, “6”, disponibile dal 7 marzo. Da TikTok alla Musica Italianaha già un pubblico affezionato grazie ai suoi video su TikTok e alla sua carriera nella musica tedesca. Dopo tre anni di successi in Germania, ha deciso di esprimere la sua italianità con “6”. La cantante ha sempre desiderato realizzare una canzone in italiano, attratta dalla bellezza della lingua e dal suo romanticismo. I suoi follower, entusiasti, l’hanno incoraggiata a intraprendere questo viaggio musicale. Un Messaggio RomanticoNel descrivere “6”,la definisce la canzone ideale per chi si è appena innamorato.