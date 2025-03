Romadailynews.it - ? Oroscopo del giorno – Martedì 1 aprile 2025

La Luna continua il suo transito in Capricorno e si congiunge con Plutone, portando una giornata di introspezione e determinazione. Perfetta per affrontare sfide con lucidità e trasformare il peso in forza.ArieteControlla l’impulso. Oggi vinci se mantieni la calma. La Luna ti chiede concretezza e ti spinge a pensare prima di agire.? Parola chiave: Strategia? ToroSicurezze ritrovate. Unsolido, dove puoi consolidare relazioni o idee. Fidati dei tuoi tempi: sei sulla strada giusta.? Parola chiave: Stabilità???? GemelliProfondità inaspettate. Non tutto si può spiegare con la logica. Oggi è il cuore a guidarti: ascolta chi ti parla con sincerità.? Parola chiave: Intuito? CancroRelazioni che insegnano. La Luna opposta mette in luce dinamiche da rivedere. Impara a chiedere rispetto, anche con dolcezza.