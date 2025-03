Inter-news.it - Zenga spiega: «Scelte di Inzaghi funzionali a due obiettivi»

Leggi su Inter-news.it

Walterha presentato il match tra Inter e Udinese, che inizierà alle ore 18 a San Siro,ndo il senso delledi formazione di mister Simone.IL RAGIONAMENTO – Waltersi è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese, ponendo l’accento sulledi formazione di Simone: «La rosa dell’Inter è profonda, non è che ci sono delle problematiche. Inoltre, non dimentichiamo che ci sono le 5 sostituzioni. È anche giusto ragionare tenendo conto degli altri impegni, come nel caso di Barella.pensa alla Coppa Italia e alla Champions League, così come alla volontà di responsabilizzare chi gioca solitamente di meno. Si tratta di una rosa di spessore.Devi essere conscio che ci sono dei momenti in cui non tutte le cose vanno come vorresti, con tanti calciatori che si infortunano nello stesso momento.