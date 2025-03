Internews24.com - Zazzaroni convinto: «Il problema dell’Inter è solo uno»

di Lorenza Giustizieri, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato così del campionato di Serie A: le sue dichiarazioniIvan, intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo agli impegni che l’Inter sta affrontando in questa fase della stagione. La squadra, guidata da Simone Inzaghi, si trova ad affrontare una serie di sfide cruciali, che includono le semifinali di Coppa Italia e successive i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Tuttavia, come sottolinea, la situazione attuale è complicata dall’aggravarsi delle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.LE PAROLE DI IVAN– «L’Inter ha tanti impegni, ilè proprio quello e ora si aggiungono anche infortunati come Lautaro anche se ha recuperato Dimarco.