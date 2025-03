Thesocialpost.it - Zaray, morta a 12 anni in ospedale: una studentessa poteva salvarla. Zittita

Una morte evitabile. Così appare, oggi, la morte della piccolaCoratella, 12, avvenuta durante un intervento chirurgico al femore presso l’pediatrico GiovXXIII di Bari. A distanza di quasi otto, emergono nuovi dettagli su ciò che accadde in quella sala operatoria il 19 settembre 2017. A ricostruirli è Elisiana Lovero, oggi anestesista a Monopoli, ma allora giovane specializzanda al termine del proprio percorso formativo. Fu lei, quella mattina, a intuire per prima che la paziente stava manifestando sintomi compatibili con ipertermia maligna, una rara reazione avversa all’anestesia.Secondo quanto raccontato dalla dottoressa in una recente intervista, fu proprio nel momento cruciale della crisi che venne gentilmente invitata a uscire dalla sala operatoria. Il motivo: le sue ripetute interruzioni, con cui cercava di attirare l’attenzione dell’équipe su parametri vitali anomali, avrebbero infastidito il chirurgo.