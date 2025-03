Inter-news.it - Zancan spinge Frattesi: «Con l’Udinese sostituisce Dumfries. Una funzione!»

Federicosi è espresso nel pre-partita di Inter-Udinese, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A, concentrandosi in particolare sul ruolo di. Di seguito il suo commento.IL RAGIONAMENTO – Federicosi è pronunciato prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese. Il giornalista ha sottolineato lache Davidedovrebbe svolgere nel match: «In questo momento è anche più difficile ruotare, tenendo conto dell’infortunio di Zielinski.reclama più spazio, ma quest’anno ha fatto così così nel ruolo di dodicesimo. Questa sera l’Inter non avrà, per cuipotrà rappresentare quel valore aggiunto in fase offensiva in sostituzione dell’olandese. Per quanto riguarda, è merito anche di Runjaic che la squadra è riuscita a lanciare nuovamente dei giovani interessanti, come aveva fatto in passato.