Yung Lean | unica data italiana sabato 15 novembre

Il giovane rapper svedesefa il suo ritorno a Milano con l’tappadel suo “ForeverTour”: appuntamento per152025 al Fabrique di Milano, unaprodotta da Vivo Concerti.Dopo essere esploso nel 2013 grazie alla viralità di “Ginseng Strip 2002“,ha saputo trasformare quell’onda in una carriera solida, diventando una figura di culto e influenzando la scena musicale globale con il suo stile unico. Nel 2022, ha ottenuto un risultato straordinario: “Ginseng Strip 2002” è tornata virale quasi dieci anni dopo, dominando TikTok, scalando le classifiche di Shazam e mantenendo il primo posto per settimane.Sempre in continua evoluzione e dall’incrollabile spinta artistica,ha arricchito la sua discografia con “Stardust“, un mixtape pubblicato nel 2022 che spinge ancora oltre i confini del suo suono, capace di raccogliere i pesi massimi da ogni angolo dell’industria musicale e indice della sua influenza.