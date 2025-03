Juventusnews24.com - Yildiz strega anche i giornali: «Gol da quasi fenomeno». Voto alto per il turco, è lui il migliore di Juve Genoa!

Kenan Yildiz nel successo per 1-0 contro il Genoa. È stato senza dubbio Kenan Yildiz il migliore in campo di Juve Genoa. Con il suo gol, il talento turco ha acceso la partita e preso per mano i bianconeri verso la vittoria finale. Un bel 7 in pagella per l'attaccante. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport: «Liberato, segna un gol da quasi fenomeno: discesa ad alta velocità e densità tecnica. Sabelli lo innervosisce, regala qualche altro sprazzo».