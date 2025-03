Juventusnews24.com - Yildiz si inventa il gol in Juve Genoa e non solo: il ruolo, la libertà nelle giocate e quell’esultanza. I numeri da 10 del dieci bianconero

di Nicolò Corradinosiil gol vittoria ine non: l’analisi ai raggi X della prova del talentoÈ tornato Kenan. Ma forse non se n’è mai andato via. Semplicemente doveva liberarsi di un “peso” mentale: tante parole, tante richieste, tante polemiche su unche non è mai sembrato essere il migliore per esprimere. Tudor ha capito subito come trattare la gemma bianconera: ilda trequartista gli ha permesso di giocare maggiormente dentro al campo, dando una mano sia per creare ma anche per alzare il baricentro della squadra. Una prova da 10 delche era a secco da ben 77 giorni.Come riportato da Sofascore, il turco ha toccato 69 volte il pallone (un dato più alto della sua media stagionale), realizzando 32 passaggi giusti sui 36 tentati oltre a realizzare due passaggi chiave e un passaggio lungo.