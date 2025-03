Yemen, nuovo attacco Usa sulla capitale Sanaa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovi attacchi aerei statunitensi nella nottedelloregione di Saada. A riferirlo sono i media legati ai ribelli Houti, che controllano una parte del paese. Il movimento sciita filo Iran poi rivendica azioni dei suoi caccia contro navi da guerra americane nel Mar Rosso. E un missile balistico lanciato verso Israele dagli Houti è stato intercettato dall'Idf. Le sirene di allarme aereo hanno risuonato in tutto il centro del paese, in diverse città vicino a Gerusalemme e Tel Aviv e in alcuni insediamenti in Cisgiordania. Un portavoce degli Houti ha affermato che i ribelli "non rinunceranno a sostenere il popolo palestinese oppresso finché l'aggressione contro Gaza non cesserà e l'assedio non sarà revocato".