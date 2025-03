Yates Books Semifinal Place con terza sparatoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 22:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ryanha segnato il rigore decisivo mentre Nottingham Forest ha prenotato un posto nellei della Coppa d’Inghilterra a Wembley con una vittoria di penalità su Brighton e Hove Albion.Il pacchetto a sorpresa della Premier League ha combattuto a un pareggio per 0-0 dopo il tempo extra all’American Express Stadium, come un incontro con i loro compagni Chasers della Champions League non è riuscito a essere all’altezza della fatturazione.Forest, tuttavia, ha continuato la loro relazione amorosa con le sanzioni in questa competizione, vincendo la loroin FA Cup della campagna.Matz Sels ha prodotto salvataggi successivi da una coppia di povere penalità di Brighton, permettendo al Capitanola possibilità di mantenere le speranze di Forest di una prima vittoria della FA Cup dal 1959 saldamente intatte.