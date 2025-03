Nerdpool.it - Yas!Games scatena il divertimento al Play Festival di Bologna

Amanti dei party game, preparatevi! Dal 4 al 6 aprile, lo stand B11 del padiglione 20 deldel Gioco disarà letteralmente invaso dall’irriverente e spassosissima linea di giochi da tavolo Yas!Games (by Cranio Creation). Se siete stanchi dei soliti giochi seriosi e cercate qualcosa che vi faccia sbellicare dalle risate, segnatevi questo appuntamento.Yas!Games, la casa dei party game senza peli sulla lingua, porterà alun’ondata dicon ben 33 titoli in esposizione. Tra questi, spiccano ovviamente le tre nuove bombe pronte a conquistare i vostri tavoli: Birdy Call, Smart Ass e Joke’s on Who.Ma cosa bolle in pentola? In Birdy Call vestiremo i panni di pennuti un po’. intraprendenti, con l’obiettivo di far “quagliare” i nostri volatili e collezionare più uova possibili.