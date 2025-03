Zonawrestling.net - WWE: The Rock smentisce le tensioni con CM Punk e conferma “Siamo in buoni rapporti”

Dwayne Johnson interviene sui social per chiarire la situazione conDwayne “The” Johnson ha deciso di mettere fine alle voci che circolavano riguardo un presunto astio tra lui e CM, negando categoricamente l’esistenza di qualsiasi conflitto tra i due.Le speculazioni hanno preso piede dopo la diffusione di un video su Instagram da parte dell’utente allenownz, il quale sosteneva che Thenutrisse sentimenti negativi nei confronti die intendesse ostacolarlo dall’essere protagonista del main event di WrestleMania.Intervenendo direttamente nei commenti del video incriminato, Theha voluto fare chiarezza una volta per tutte:“Prima di tutto, io ediventatiamici con il passare degli anni. Abbiamo un ottimo rapporto. In secondo luogo, qualunque match sia meglio per il successo a lungo termine (non a breve) – quello sarà il nostro main event di Mania.