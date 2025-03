Zonawrestling.net - WWE: Svelati i nomi dei partecipanti al tryout in UK

La WWE ha organizzato nel Regno Unito il suo più recente round di, raccogliendo numerosi talenti europei che sperano di conquistare un posto nel roster della compagnia.I talenti presenti aleuropeo del Performance CenterIl 29 marzo, il Performance Center britannico della WWE ha ospitato uno dei suoi periodicieuropei. Secondo quanto riportato da Corey Brennan di Fightful Select, tra i wrestler che hanno partecipato alle valutazioni figurano:RhioGoldenboy SantosZozayaMan Like DeReissLuke JacobsBionic (noto per il programma “Gladiators”)Nathan AngelRayne LeverkusenDanny JonesAdam MaxtedAlhanno preso parte anche atleti provenienti da altre discipline sportive, come Yago Rivera.Man Like DeReiss ruba la scena alTra tutti i, è stato Man Like DeReiss a lasciare il segno più profondo.