Zonawrestling.net - WWE: Il misterioso messaggio di Nikki Cross preannuncia il ritorno dei Wyatt Sicks?

Leggi su Zonawrestling.net

hanno lasciato il segno quando hanno debuttato il 17 giugno dello scorso anno a Monday Night RAW. Tuttavia, il gruppo è ormai assente dai programmi WWE da diversi mesi, dopo essere stati spostati a SmackDown. Mentre il gruppo continua a restare lontano dagli schermi,ha pubblicato uncriptico chiedendo aiuto. Su Twitter,ha condiviso un’immagine enigmatica dei, accompagnata dalla frase: “Pronti per la cena della domenica in famiglia.”Ready for family Sunday dinner pic.twitter.com/1hdpbXYJMt—(@WWE) March 30, 2025 Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione, però, è stato un dettaglio nell’immagine: la parola “Help” (Aiuto) incisa sul martello di uno dei membri, lasciando intendere che il post potesse essere unin codice.