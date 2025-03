Zonawrestling.net - WWE: Goldberg inizia ad allenarsi per il suo ultimo match in carriera

ha appena fatto un importante passo avanti verso il suo attesodi ritiro. L’Hall of Famer ha condiviso un nuovo aggiornamento su Instagram, mostrandosi mentre si allena insieme al figlio Gage e a una manciata di nomi tra cui Kevin Von Erich e Tyrone Spong. Sulla via del ritornoIl post suggerisce che Bill si sta preparando attivamente per il suoincontro, che ha già detto essere previsto per il 2025. Ha parlato per la prima volta della sfida per il ritiro lo scorso novembre, confermando la sua intenzione di uscire di scena alle sue condizioni. Per la cronaca, all’inizio del mese, ha raccontato di essersi sottoposto a un trattamento con cellule staminali per un problema alla spalla. In quell’occasione, non aveva ancora ottenuto l’autorizzazione ad entrare in scena, ma si era detto ottimista.