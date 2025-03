Zonawrestling.net - WWE/GCW: Charlie Dempsey sfida Shinya Aoki a Bloodsport

La partnership tra WWE e GCW perè ormai consolidata da un paio di edizioni, eè ormai un nome fisso per questi eventi. Forte del suo backgroud in catch wrestling, uno stile in cui il padre, William Regal, eccelleva,ha sempre trovato terreno fertile indove al momento ha due vittorie – contro Matt Makowski e Tracy Williams – e una sconfitta – contro Royce Isaacs. Ma ora, nella XIII edizione, per lui si prospetta unadiversa.Catch wrestling vs MMACome annunciato da Josh Barnett, infatti, l’avversario disarà, wrestler esperto di arti marziali come Judo e Jiu Jitsu che attualmente lotta per la ONE Championship, federazione di arti marziali miste basata a Singapore, di cui detiene tra l’altro il record per maggior numero di vittorie per sottomissione.