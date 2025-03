Zonawrestling.net - WWE: Anche Hornswoggle sarà a WWE World

Leggi su Zonawrestling.net

Dalla seconda metà degli anni 2000 al 2015,è stato uno dei personaggi più presenti e più discussi nella WWE. Protagonista di tanti momenti memorabili, in positivo, come WeeLC, e in negativo, come la storyline che lo ha visto diventare il figlio illegittimo di Vince McMahon, è sicuramente uno dei nomi più memorabili di quell’epoca. La sua storia con la compagnia si è chiusa nel 2016, dopo una violazione delle policy sul benessere e, salvo due apparizioni tra 2018 e 2019, ha salutato definitivamente la federazione di Stamford. Almeno fino ad oggi.Ritorno ufficiale a WWECon un annuncio su X, infatti, Swoggle – vero nome Dylan Postl – ha annunciato che il prossimo 18 aprilepresente a WWE, in occasione della settimana di WrestleMania. Si tratta ufficialmente della prima apparizione sotto contratto – e non semplicemente come ospite – in quasi 11 anni per l’ex Leprecauno: negli scorsi mesi ha infatti firmato un contratto come Leggenda per la WWE.