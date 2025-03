Zonawrestling.net - WWE: Adam Pearce fa diversi annunci per Raw a Londra

Nuovi matchati per la puntata di WWE Raw aSono stati aggiunti nuovi incontri al programma per la puntata di WWE Raw di lunedì, che si terrà presso la O2 Arena di.Domenica, il General Managerha pubblicato un videoando un match di coppia che vedrà il Campione Intercontinentale Bron Breakker e Penta affrontare Finn Balor e Dominik Mysterio del Judgment Day. Questo incontro arriva dopo l’interferenza del Judgment Day nel match per il titolo Intercontinentale della scorsa settimana tra Breakker e Penta.ha anche rivelato che Kofi Kingston e Xavier Woods del New Day saranno in azione, anche se i loro avversari non sono ancora stati rivelati.Le dichiarazioni diNel video pubblicato,ha dichiarato:“Dopo il caos della scorsa settimana, il Campione Intercontinentale Bron Breakker farà squadra con Penta per affrontare Finn Balor e quel farabutto di Dom Mysterio del Judgment Day.