Dday.it - Windows 10, la fine si avvicina. Ecco perché gli utenti pro devono accelerare il passaggio a Windows 11

Leggi su Dday.it

Da ottobre Microsoft non fornirà più aggiornamenti a10. Un problema per tante aziende, ma per fortuna risolvibile con tanti vantaggi: gli AI PC di HP con11 Pro sono più sicuri, più performanti e più intelligenti.