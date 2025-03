Welfare, l’Enpaf stanzia 342mila euro per borse studio ai figli dei farmacisti

Leggi su Ildenaro.it

L’ente nazionale di previdenza e assistenza(Enpaf)per il 2025 un budget di 342.000per lediriservate aidei. Lomento, deciso dal consiglio di amministrazione, è in aumento rispetto ai 255.000dello scorso anno. Anche il numero delledisale a 210, in crescita rispetto alle 141 assegnate nel 2024. La misura offre un sostegno economico alle famiglie dei, incentivando il merito e sostenendo i giovani nelle diverse fasi del percorso formativo. L’incremento delle risorse e del numero delleconferma la volontà dell’ente di investire concretamente nell’istruzione e nella formazione, riconoscendo il valore strategico dell’educazione per il futuro delle nuove generazioni.Il bando è rivolto aideiiscritti o pensionati, nonché agli orfani degli stessi, relativamente all’anno scolastico/accademico 2023-2024.