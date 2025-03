Sport.quotidiano.net - Vuelle Pesaro Livorno 85-69: vittoria sofferta

, 30 marzo 2025 - Il punteggio finale - 85 a 69 per- non la racconta giusta perché la formazione di Leka è dilagata solamente nell'ultimo quarto: si è ritrovata spesso ad inseguire, per tutto il primo tempo e anche per buona parte del terzo quarto quando c'è stato il primo sorpasso grazie soprattutto a due uomini: Bucarelli e anche Maretto. I due giocatori che hanno fatto la differenza in questa partita ostica, non bella, e con sul fronte opposto due giocatori conosciuti come Filloy e quel Bargnesi nato a Fano. Una gara anche che per la prima volta nella stagione ha visto Ahmad nei panni del gregario perché ha arrotondato il suo bottino solamente nei minuti finali quando ormaiaveva alzato bandiera bianca anche perché i pivot di Di Carlo, dalla lunetta, non hanno buttato dentro un tiro nemmeno per sbaglio.