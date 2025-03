Sport.quotidiano.net - Volta a Catalunya 2025, vince Roglic davanti ad Ayuso

Roma, 30 marzo, sì, ma anche prove generali di Giro d'Italia: Primozsi aggiudica la corsa partita lunedì scorso da Sant Feliu de Guixols e arrivata oggi a Barcellona, e lo fa battendosi a lungo con Juan, avversario anche alla Corsa Rosa. La cronaca Il computo delle tappe vinte premia lo sloveno, che ne mette in tasca due, quelle di Montserrat Millenari e il sigillo conclusivo nel capoluogo, mentre lo spagnolo aveva fatto festa a La Molina, diventando anche leader. La classifica generale finale alla fine tra i due piazzerà 28", con via via Enric Mas e Mikel Landa a comporre un tris tutto iberico nella corsa che ha segnato anche il ritorno di Egan Bernal, settimo. Non solo le vecchie glorie: in terra catalana si mette in mostra anche l'astro nascente del neoprofessionista Matthew Brennan, vincitore di due tappe.