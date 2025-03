Perugiatoday.it - Volley serie B, la Sir Its Umbria Academy centra la terza vittoria di fila

Leggi su Perugiatoday.it

In questo weekend senza Superlega, con le quattro semifinaliste che hanno già chiuso il percorso dei Quarti play off (Perugia e Piacenza in 3 gare e Civitanova e Trento in 4 gare) in attesa dell’inizio delle semifinali scudetto, con i Block Devils che scenderanno in campo nell’anticipo di sabato.