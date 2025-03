Sport.quotidiano.net - Volley, serie A2. Fgl-Zuma: il rush finale. Tre gare per la salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultime tre partite per centrare la, è questo ilche attende la Fgl-Castelfranco domani impegnata nell’anticipo di Poolin programma eccezionalmente alle ore 15. Domani il team di Bracci, reduce dalla bella prova in Abruzzo, affronta la capolista del girone, la Resinglass di Olbia 38 punti sette in più delle toscane. L’obiettivoè vicino, ma Zuccarelli e compagne devono mettere in cascina altri punti per arrivare al tanto desiderato traguardo. La formazione sarda ha dalla sua la tranquillità di una permanenza inA2 già conquistata. "Sappiamo che ogni punto può fare la differenza - commenta la schiacciatrice Alessia Tosi – noi siamo cariche e determinate a dare il massimo. Mi aspetto una partita molto intensa, perché Olbia è una squadra che gioca con grande determinazione e non regala nulla.