Sport.quotidiano.net - Volley serie A1 femminile. Bartoccini, serve solo l’impresa. Alle 18 gara decisiva a Chieri

PERUGIA – Ultima spiaggia per laMc Restauri Perugia che cerca la qualificazione alla prossima chnge cup oggi (ore 18) in trasferta nelladi ritorno del secondo turno che si gioca in casa della Reale Mutua Fenera. Netta e convincente la vittoria in tre set delle piemontesi nel primo atto del duello, risultato che le mette in una posizione di vantaggio, per passare il turno basterà loro aggiudicarsi due set. Le magliette nere bramano il riscatto per riuscire a ripetere la sorpresa messa a segno in campionato lo scorso 12 gennaio. Il match sarà trasmesso in chiaro sul canale youtube della Legae sulla piattaformaballworld tv. Nel caso in cui il risultato fosse diametralmente rovesciato e le umbre vincessero tre a zero o tre a uno, il regolamento prevede la disputa di un golden-set.