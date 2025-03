Oasport.it - Volley femminile, Egonu trascina Milano nel vibrante 3-2 su Scandicci: serie sul 2-0

espugna il PalaWanny di Firenze e si porta sul 2-0 nelladi semifinale dei play-off. Contro una Savino del Benemai doma, la squadra di Lavarini va avanti 2-0, viene raggiunta sul 2-2 e si aggiudica un tie break tiratissimo. Non bastano alla squadra toscana i 38 punti di una Antropova implacabile in attacco e al servizio (8 ace) per pareggiare il conto nella. In questo momento la Numia sembra aver trovato solidità e continuità e ora la squadra lombarda avrà il primo match ball per la finale tra le mura amiche.Nel primo setpiazza da subito la bandierina. La squadra di Lavarini sta bene, va sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria di gara 1 e cerca di pigiare sull’acceleratore portandosi sul 17-13 con l’attacco in primo tempo di Kurtagic e poi sul 19-14, maha il merito di non mollare.