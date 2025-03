Volley femminile | a 13 anni Manfredini esordisce in Serie A2 è la più giovane di sempre

Leggi su Sportface.it

Ariannascrive una nuova pagina della storia della pallavolo italiana, nel corso della partita tra Casalmaggiore e Concorezzo. La sfida, in scena al PalaRadi di Cremona e valida per la Pool Salvezza diA2, ha visto la pallavolista di soli tredicientrare in campo sul 24-18 di un comodo terzo set per le padrone di casa.diventa così la piùatleta a prendere parte ad una partita diA, con Casalmaggiore che poco dopo il suo ingresso vince il match con il 25-18 di Costagli. Il sestetto sogna la salvezza, mentre la squadra si emoziona attorno alla giovanissima debuttante, che il prossimo novembre spegnerà quattordici candelini.LE PAROLE DI“E’ stato un sogno – racconta il giorno dopo-. Ero molto agitata, poi quando è arrivato il momento in cui sono stata chiamata dal coach mi sono tranquillizzata.