Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, contro Vallefoglia per tenere viva la stagione e la corsa alla Challenge Cup

Un solo risultato, un solo punteggio: tre a zero. Anzi, tre più uno. È quello che serve alper evitare che la sfida di oggisia l’ultima della2024/25. Qualunque altro finale di partita farebbe calare il sipario sull’annata rossoblù, con l’appuntamento all’autunno e il rebus ‘casa’ che terrà in ogni caso banco in estate insiemecampagna di rafforzamento del roster affidata al ds Bertini.Tutti temi chevuole comunque far slittare il più in là possibile, perchè di voglia di chiudere l’annata con uno 0-3 casalingo come quello della gara d’andata ce n’è inevitabilmente poca. Ecco perché il ritorno, domenica 30 marzo alle 17, è un appuntamento da non sbagliare. Al PalaMegabox di Pesaro le ragazze di coach Parisi dovranno completare una sorta di partita perfetta, per poter arrivaresemifinale di playoffe restare inper ritornare in una competizione europea, come non capita da oltre un decennio.