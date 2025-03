Quotidiano.net - Voleva aiutare un animale. Travolta e uccisa a 20 anni ’Pirata’col gesso e ubriaco

LIMIDO COMASCO (Como) Si era fermata per soccorrere un coniglio selvatico finito sotto la sua auto, un atto di sensibilità che è costato la vita a Noemi Fiordilino,a vent’da un pirata della strada. Una tragedia che si è consumata la notte scorsa a Limido Comasco, in provincia di Como, sotto gli occhi del fidanzato della giovane, investita da una Volkswagen Golf, trascinata per una cinquantina di metri e abbandonata agonizzante, proprio quello che lei aveva deciso di non fare pochi istanti prima con il piccolo. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto all’ospedale Sant’Anna di Como con l’elisoccorso il cuore di Noemi ha smesso di battere prima dell’alba, mentre i carabinieri erano già alla ricerca dell’automobilista che forse sperava di averla fatta franca.