Volata scudetto, restano solo Inter e Napoli

Domenica di verdetti per un campionato che cambia prospettiva ad ogni curva. L’Atalanta si è chiamata fuori dalla corsache rimane questione a due tra. Anzi, la squadra di Gasperini è in rottura prolungata in un 2025 che l’ha vista vincere4 delle 16 partite giocate in tutte le competizioni e l’effetto è che da qui in poi sarà obbligata a guardarsi alle spalle: Bologna, Juventus e Roma vanno a doppia velocità e il terzo posto dei bergamaschi non è più un dogma. L’altro verdetto riguarda il Milan: che fosse in corsa per l’Europa che conta era una sorta di errore statistico, corretto dalla sconfitta diche ha confermato l’inaffidabilità di un progetto senza anima.Dall’incrocio a distanza tra le duellanti esce meglio il, nonperché il successo contro i rossoneri ha un peso specifico superiore a quello ottenuto dai pretoriani di Inzaghi con l’Udinese.