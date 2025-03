Juventusnews24.com - Vlahovic è (quasi) tornato: in attesa del gol, il serbo ripaga la fiducia di Tudor con una prestazione di tanto cuore e tanta battaglia!

Leggi su Juventusnews24.com

di Matteo Barilec’è! In assenza del gol la Juve ritrova la versione battagliera di Dusan nella sfida contro il GenoaLa prima di Igorin Juve Genoa ha regalato diverse sorprese di formazione. Quelle più impattanti hanno riguardato soprattutto la difesa, ma quella più appariscente ha avuto a che fare con l’attacco. L’esordio di Igorda allenatore della Vecchia Signora ha collimato con il ritorno di Dusanal centro dell’attacco. Questo rientro in campo dal 1? rappresenta un forte e immediato rovesciamento delle gerarchie. Il confronto dell’Allianz Stadium lo ha promosso nuovamente come riferimento offensivo principale di Madama al posto di Randal Kolo Muani. Non ha timbrato il cartellino con un goal, ma ne ha propiziato uno bellissimo in una zona di campo spesso calpestata durante la sua partita: la “gemma” di Kenan Yildiz viene preceduta da un duello avvenuto con Johan Vasquez sulla sezione di centro destra della trequarti campo.