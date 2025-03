Sport.quotidiano.net - Virtus, arriva il derby con la Reggiana: quando e dove vedere la partita

Bologna, 30 marzo 2025 - Reduce dalla corroborante vittoria di Berlino in casa dell’Alba, ovviamente più per il morale che per una classifica di Eurolega ormai andata, latorna a rituffarsi nella serie A ospitando, nel posticipo della 24^bgiornata di campionato la. Alla Segafredo Arena, lunedì 31 marzo alle 19.45, la formazione di Dusko Ivanovic ospita l’UnaHotels in un confronto da vincere per cercare, visto il ko di Trapani di sabato a Sassari di riprendersi, anche se in coabitazione, la testa della classifica. “Mancano sempre meno partite e tutte sono fondamentali - conferma l’assistant coach Daniele Parente - I nostri avversari sono reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Basketball Champions League, scenderanno in campo domani con ulteriore forza ed entusiasmo e tutto questo non fa altro che alzare il coefficiente di difficoltà.