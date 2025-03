Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale. Ricorso in Cassazione contro la condanna

Al via ilperla sentenza d’appello della Corte di Bologna che, a dicembre dello scorso anno, hato un cameriere 32enne di Cesena a 2 anni e 6 mesi di reclusione pere lesioni lievi. L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Luzi, era statoto in primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione, ma la Corte d’Appello ha riformato la sentenza riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche. I fatti risalgono al 7 agosto del 2019. Una coppia di ex fidanzati (lui 32 anni di Cesena e lei 25 anni di Cesenatico) si incontra in un locale sul lungomare di Cesenatico assieme ad amici. La relazione tra i due era appena finita, ed era durata cinque mesi. Sembra che la gelosia costante, provata dall’uomo, sia stata la causa dei continuti litigi e della rottura definitiva.