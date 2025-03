Violenza sessuale atti osceni e molestie a una bambina | 35enne di Fiumicino alla sbarra

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 marzo 2025 –persecutori,, lesioni personali aggravate, corruzione di minorenne e. Sono queste le gravi accuse di cui deve rispondere un uomo di 35 anni residente a, attualmente detenuto nel carcere di Roma Rebibbia, nel processo in corso presso il Tribunale Penale di Civitavecchia. Secondo l’accusa, le vittime, tra cui unadi soli otto anni, sarebbero state sottoposte a minacce, aggressioni eper mesi, generando un forte stato d’ansia e paura.L’imputato è comparso dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare, il dottor Matteo Ferrante, nell’ambito di un procedimento fissato su richiesta di rito abbreviato condizionato. L’indagine è partita a seguito della denuncia formalizzata da la parte offesa principale, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore.