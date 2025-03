Movieplayer.it - Viola Davis allontana gli elogi: "Non mi sento come se fossi la più grande attrice di sempre"

Leggi su Movieplayer.it

La star premio Oscar ha confessato di non pensare a se stessauna delle interpreti migliori di tutti i tempispesso viene descritta. Ospite della première losangelina di G20 al Chinese Theatre,è stata intervistata da People e si è soffermata sulla sua influenza nell'industria cinematografica. Consideratauna delle migliori attrici di tutti i tempi,ha ridimensionato questa etichetta, quando le è stato chiesto in che modo riesca a mettere a suo agio i suoi colleghi sul set. L'etichetta diper"Volete sapereaffronto questa cosa?" esordisce l'"Non la affronto. Non misela piùdi tutti i tempi. Non ho alcun controllo sumi vedono gli altri". .